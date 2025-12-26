Wiederholungstäter nach Diebstahl in Kärnten festgenommen

Drei Tage, nachdem er wegen mehrerer Einbrüche und Diebstähle festgenommen, einvernommen und dann wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, ist am Christtag in Kärnten ein 21-Jähriger erneut unmittelbar nach einem Einbruchsdiebstahl im Bezirk Feldkirchen ertappt und dieses Mal in die Justizanstalt gebracht worden. Der Mann hatte am Donnerstag in einem Selbstbedienungsladen eines Bauern die Kasse aufgebrochen und Geld sowie Lebensmittel gestohlen, teilte die Polizei mit.

Der 21-Jährige war erst am Montag dieser Woche festgenommen worden. Er hatte kurz davor in einer Kirche in Feldkirchen die Opferstockkasse aufgebrochen und geplündert. Der Pfarrer erwischte ihn dabei und versuchte noch, ihn festzuhalten, der Mann riss sich aber los und flüchtete. Im Zuge einer Fahndung wurde der Verdächtige keine halbe Stunde später von der Polizei angehalten und kontrolliert. Der Mann bestritt die Tat, bei ihm wurde jedoch ein Teil des in der Kirche aufgebrochenen Schlosses gefunden. Im Zuge der Einvernahme stellte sich damals heraus, dass der 21-Jährige auch für eine Reihe weiterer Delikte in Frage kam.