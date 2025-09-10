Villach-Terror: FPÖ sieht Radikalisierung von Täter bei Irak-Reise

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat im Ermittlungsverfahren nach dem islamistischen Terroranschlag in Villach vom Februar vergangenen Freitag einen Vorhabensbericht an die Oberbehörde übermittelt. Staatsanwaltschaftssprecher Markus Kitz bestätigte auf APA-Anfrage Angaben der FPÖ, dass der verdächtige Syrer wenige Monate vor dem Anschlag in den Irak gereist war. Dass er sich dort radikalisiert bzw. ein "Terrorcamp" besucht habe, bestätigte Kitz dagegen nicht. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker bzw. die FPÖ-nahe Webplattform Auf1 äußerten einen entsprechenden Verdacht. Der Mann habe sich vom Irak "womöglich nach Syrien abgesetzt und radikalisiert", so Hafenecker in einer Aussendung. "Der Verdacht besteht auch, dass er dort ein Terrorcamp besucht hat." Außerdem meint Hafenecker, dass der Syrer Komplizen gehabt haben könnte, hinter denen er ein islamistisches Netzwerk in Österreich und Deutschland vermutet.

Für drei Wochen in den Irak geflogen Zur Irak-Reise des Verdächtigen sagte Kitz, dass die Staatsanwaltschaft die Fluggastdaten des Syrers wenige Tage nach dem Anschlag bekam. Dieser war in einer Gruppe, darunter ein Verwandter, am 10. September 2024 von Berlin nach Erbil in den Irak geflogen, um dort Familienangehörige zu besuchen. Nach dem Rückflug am 30. September blieb er noch ein paar Wochen in Deutschland, bevor er nach Österreich zurückkehrte. Die Ermittler hätten der Reise keine besondere Bedeutung beigemessen. Hinweise, dass der Mann nach Syrien weitergereist sei, an einem "Terrorcamp" teilgenommen oder sich sonst radikalisiert haben könnte, gebe es nicht. "Wir wissen nur, dass er dort Verwandte besucht hat." Den Ermittlungsergebnissen nach habe er sich ausschließlich über soziale Medien radikalisiert, sagte Kitz.