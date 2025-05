Villach: Hubschrauber können nicht mehr auf Krankenhausdach landen

1997 ist der Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des LKH Villach in Kärnten in Betrieb gegangen. Nun muss die Plattform saniert werden, "um weiterhin höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten", wie Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) am Donnerstag mitteilte.