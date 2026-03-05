Villach: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet tausende Euro von Seniorin

Eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Villach wurde Opfer eines mutmaßlichen Telefonbetrugs. Wie die Polizei Kärnten berichtet, erstattete die Seniorin am 4. März 2026 Anzeige, nachdem sie durch eine geschickte Täuschung mehrere tausend Euro verloren hatte. Eine unbekannte Person soll sich telefonisch als Bankmitarbeiter ausgegeben und die Frau in eine Falle gelockt haben.

Täuschungsmanöver mit TAN-Codes

Der mutmaßliche Täter behauptete laut Angaben des Opfers, dass sechs Überweisungen in Höhe von mehreren tausend Euro von ihrem Konto abgebucht worden wären. Um diese angeblichen Transaktionen zu stornieren, müsse die 72-Jährige mehrere TAN-Codes akzeptieren, die ihr der vermeintliche Bankmitarbeiter zusendete. Was die Frau nicht erkannte: Mit der Eingabe der TAN-Codes autorisierte sie tatsächlich neue Überweisungen, anstatt bestehende zu stornieren.