Auf frischer Tat ertappt: Diebstahlserie in Völkermarkt aufgeklärt

Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt wurde bei einem Diebstahl in einem Selbstbedienungsladen der Stadtgemeinde Völkermarkt auf frischer Tat ertappt.

Geständnis führte zu weiterem Täter

Der Mann wurde von der Polizei vernommen. Dabei legte er ein Geständnis ab und verriet sogar einen Mittäter. So forschte die Polizei einen 33-Jährigen. Bei insgesamt fünf Diebstählen innerhalb von vier Wochen entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.

Beide Tatverdächtige werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt, bleiben jedoch vorerst auf freiem Fuß.