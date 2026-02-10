Schmuckdiebstahl: Täter rasen mit gestohlenem Auto in Wolfsberger Juwelier
Maskierte brachen in ein Juweliergeschäft in Wolfsberg ein, entwendeten Schmuck und sind auf der Flucht.
In der Nacht auf Dienstag wurde ein Juweliergeschäft im Bezirk Wolfsberg Ziel eines Einbruchs. Laut Polizeibericht sollen die gegen 3 Uhr mit einem zuvor gestohlenen Fahrzeug in den Eingangsbereich des Geschäfts gefahren sein. Dabei wurde das Eingangsportal durchbrochen, wodurch sich die Verdächtigen Zugang zum Inneren des Juweliergeschäfts verschafften.
Maskierte stahlen Schmuck
Zwei maskierte Personen haben die Vitrinen eingeschlagen und den Schmuck gestohlen. Die Täter flüchteten. Die Alarmfahndung der Polizei blieb ohne Erfolg, das Landeskriminalamt Kärnten hat die Ermittlungen übernommen. Über die genaue Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor.
Kommentare