Schmuckdiebstahl: Täter rasen mit gestohlenem Auto in Wolfsberger Juwelier

In der Nacht auf Dienstag wurde ein Juweliergeschäft im Bezirk Wolfsberg Ziel eines Einbruchs. Laut Polizeibericht sollen die gegen 3 Uhr mit einem zuvor gestohlenen Fahrzeug in den Eingangsbereich des Geschäfts gefahren sein. Dabei wurde das Eingangsportal durchbrochen, wodurch sich die Verdächtigen Zugang zum Inneren des Juweliergeschäfts verschafften.