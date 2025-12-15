Villach-Anschlag: Terror-Anklage gegen 23-jährigen Syrer

Bei der Tat starb ein 14-Jähriger, fünf Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der Mann ist geständig, Hinweise auf Mittäter haben sich in den Ermittlungen nicht ergeben. Ihm drohen 20 Jahre Haft bzw. lebenslang.

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat nach dem Anschlag von Villach am 15. Februar einen 23-jährigen Syrer wegen terroristischer Straftaten, terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation angeklagt.

Der 23-jährige Asylberechtigte aus Syrien soll am 15. Februar in der Nähe des Hauptplatzes von Villach mit einem Klappmesser wahllos auf umstehende Menschen eingestochen haben, ehe er von einem syrischen Landsmann mit dem Auto angefahren und so gestoppt wurde. Seit seiner Festnahme noch am Tatort befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.

"Wollte Zivilbevölkerung einschüchtern"

Ihm wird sowohl Mord als auch Mordversuch vorgeworfen, wobei die Taten geeignet gewesen seien, eine schwere Störung des öffentlichen Lebens herbeizuführen, so die Staatsanwaltschaft.

Dabei habe er "mit dem Vorsatz gehandelt, die Zivilbevölkerung, die nicht den Zielen der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat folgt, auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern". Die Verhandlung findet vor einem Geschworenengericht am Landesgericht Klagenfurt statt. Ein Termin steht noch nicht fest.