Villach-Anschlag: Täter laut Gutachten nicht unter Drogeneinfluss

Nach dem Anschlag in Villach vom 15. Februar, bei dem ein 14-Jähriger starb und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, liegt laut Kleine Zeitung nun das gerichtsmedizinische Gutachten vor. Es besagt, dass der Täter nicht unter Drogeneinfluss stand, hieß es am Sonntag in einem Online-Bericht. Ein Sachverständiger musste klären, ob der 23-jährige Syrer zum Zeitpunkt seines Messerangriffs in Villach Drogen, Tabletten oder Alkohol genommen hatte.