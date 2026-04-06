Villach: 31-Jähriger schlägt Mutter bewusstlos

Ein 31-jähriger Mann aus Villach steht im Verdacht, am Sonntagabend gewaltsam in die Wohnung seiner Mutter eingedrungen zu sein und sie bewusstlos geschlagen zu haben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am 5. April gegen 19:40 Uhr. Nach einer kurzen Fahndung konnte der Tatverdächtige im Stadtgebiet von Villach festgenommen werden.

Gewaltsames Eindringen und Flucht

Der mutmaßliche Täter soll mit der Faust und einem Stuhl die Terrassentür der Wohnung seiner 53-jährigen Mutter eingeschlagen haben, um sich Zutritt zu verschaffen. In der Wohnung soll er sowohl seine Mutter als auch seinen Bruder bedroht und niedergeschlagen haben. Die Mutter wurde dabei offenbar so schwer verletzt, dass sie das Bewusstsein verlor und ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert werden musste. Der Bruder gab gegenüber der Polizei an, nicht verletzt worden zu sein.

Nach der mutmaßlichen Tat flüchtete der 31-Jährige vom Tatort.

Festnahme und rechtliche Folgen

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige kurz vor 21:00 Uhr im Stadtgebiet von Villach aufgegriffen werden. Da er eine stark blutende Handverletzung aufwies, die vermutlich vom Einschlagen der Terrassentür stammte, wurde auch er zur Wundversorgung ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

Anschließend wurde er vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach überstellt. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlichen Drohung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt werden.