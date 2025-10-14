Kärnten

Kärnten: Autolenker mit Drogen und Falschgeld gestoppt

Polizei stoppte 33-Jährigen unter Drogeneinfluss. Bei ihm wurde Kokain und Falschgeld gefunden.
14.10.25, 19:32
Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf der Autobahn bei Arnoldstein haben Polizeibeamte Montagabend einen italienischen Autofahrer angehalten, der unter Drogeneinfluss stand und gefälschte Geldscheine bei sich hatte.

Der 33-jährige Italiener soll außerdem ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs gewesen sein, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten Dienstagabend mit.

Die Polizisten entdeckten beim Verdächtigen mehrere Gramm Kokain sowie gefälschte Euro-Banknoten mit einemWert im fünfstelligen Bereich. Der 33-Jährige wurde festgenommen.

Verdächtiger in U-Haft

Bei seiner Einvernahme am Dienstag bestritt der Verdächtige die Vorwürfe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde er in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, er sitzt in U-Haft. 

