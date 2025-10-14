Kärnten: Autolenker mit Drogen und Falschgeld gestoppt

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf der Autobahn bei Arnoldstein haben Polizeibeamte Montagabend einen italienischen Autofahrer angehalten, der unter Drogeneinfluss stand und gefälschte Geldscheine bei sich hatte.

Der 33-jährige Italiener soll außerdem ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs gewesen sein, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten Dienstagabend mit.