Kärnten: Autolenker mit Drogen und Falschgeld gestoppt
Polizei stoppte 33-Jährigen unter Drogeneinfluss. Bei ihm wurde Kokain und Falschgeld gefunden.
Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf der Autobahn bei Arnoldstein haben Polizeibeamte Montagabend einen italienischen Autofahrer angehalten, der unter Drogeneinfluss stand und gefälschte Geldscheine bei sich hatte.
Der 33-jährige Italiener soll außerdem ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs gewesen sein, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten Dienstagabend mit.
Die Polizisten entdeckten beim Verdächtigen mehrere Gramm Kokain sowie gefälschte Euro-Banknoten mit einemWert im fünfstelligen Bereich. Der 33-Jährige wurde festgenommen.
Verdächtiger in U-Haft
Bei seiner Einvernahme am Dienstag bestritt der Verdächtige die Vorwürfe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde er in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, er sitzt in U-Haft.
