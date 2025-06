Vater eingesperrt, Bekannten mit Elektroschocker bedroht: Kärntner in Haft

Nach mehreren Delikten wie Raub, Freiheitsentziehung und Körperverletzung hat die Polizei am Donnerstag einen 28-jährigen Mann aus Spittal an der Drau festgenommen.

Konkret soll der 28-Jährige seinen Vater verletzt und ihn über mehrere Tage hinweg in einer Wohnung festgehalten haben. Außerdem habe er gemeinsam mit zwei Bekannten und seiner Lebensgefährtin einen über 70-jährigen nahen Angehörigen aufgesucht, diesen mit einem Elektroschocker bedroht und ihm dessen gesamtes Erspartes in Höhe von mehreren 1.000 Euro geraubt.

Frau mit Faust ins Gesicht geschlagen

Am Dienstag dieser Woche soll der Mann außerdem eine 29-jährige Bekannte in einem Raum festgehalten und sie erst am Mittwoch wieder freigelassen haben. Am selben Tag beging der 28-Jährige auch eine gefährliche Drohung sowie eine Körperverletzung gegenüber einem Nachbarn. Eine 39-jährige Bekannte wurde ebenfalls am Mittwoch durch Faustschläge ins Gesicht verletzt, außerdem zerbrach der Mann das Handy der Frau mit bloßen Händen in zwei Teile.

Der Beschuldigte wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. In der Wohnung seiner Lebensgefährtin wurden außerdem mehrere Drogen sichergestellt.