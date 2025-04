Nach Anschlag in Villach: U-Haft verlängert

Die Untersuchungshaft gegen jenen 23-jährigen Syrer, der im Februar in Villach bei einem Anschlag einen 14-jährigen Burschen getötet hatte, ist am Freitag um zwei Monate verlängert worden.

Das teilte das Landesgericht Klagenfurt am Montag auf APA-Anfrage mit.

Der 23-jährige Asylberechtigte aus Syrien hatte am 15. Februar in der Nähe des Hauptplatzes von Villach wahllos auf umstehende Männer eingestochen, ehe er von einem syrischen Landsmann mit dem Auto angefahren und so gestoppt wurde.

Der 23-Jährige tötete einen 14-jährigen Villacher und verletzte fünf weitere Personen teilweise lebensgefährlich. Zum Tatzeitpunkt war der 23-Jährige zurechnungsfähig, er stand auch nicht unter Drogeneinfluss.