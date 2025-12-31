Alkolenker verursachte Unfall in Villach: 3 Verletzte

Ein betrunkener Autofahrer ist Mittwochfrüh in Villach mit dem Wagen eines 20-Jährigen kollidiert. Beide Lenker und auch einer von drei Beifahrern im Alter von 16 bis 19 Jahren im Pkw des jungen Mannes wurden verletzt. Sie alle wurden laut Polizei von der Rettung ins LKH Villach gebracht.