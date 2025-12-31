Alkolenker verursachte Unfall in Villach: 3 Verletzte
Der 50-jährige Autofahrer kollidierte mit dem Wagen eines 20-Jährigen. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.
Ein betrunkener Autofahrer ist Mittwochfrüh in Villach mit dem Wagen eines 20-Jährigen kollidiert. Beide Lenker und auch einer von drei Beifahrern im Alter von 16 bis 19 Jahren im Pkw des jungen Mannes wurden verletzt. Sie alle wurden laut Polizei von der Rettung ins LKH Villach gebracht.
Bei beiden Fahrern wurde ein Alkomatentest vorgenommen: Während der Jüngere der beiden nüchtern unterwegs war, war der 50-Jährige alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.
