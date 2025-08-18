Unfall im Stall: Kuh attackierte Bäuerin (34) in Kärnten
Die Frau wurde gegen ein eisernes Stalltor gedrückt und schwer verletzt.
Eine 34-jährige Landwirtin ist am Montag gegen 11 Uhr in ihrem Stall in Moosburg (Bezirk Klagenfurt-Land) von einer Kuh angegriffen worden.
Das Tier drückte die Frau gegen ein eisernes Stalltor, sie ging daraufhin verletzt zu Boden, berichtete die Polizei.
Ein herbeigerufener Stallgehilfe sicherte die Rinder. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Landwirtin per Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.
