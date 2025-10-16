Bub auf Tretroller von Autofahrerin verletzt

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 11-jähriger Bub bei einem Unfall in Klagenfurt verletzt. Gegen 17 Uhr kollidierte eine 69-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Feldkirchen mit dem Kind, das auf einem Tretroller unterwegs war.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr die 69-jährige Pkw-Lenkerin auf der Radetzkystraße in westliche Richtung. Gleichzeitig überquerte der 11-Jährige mit seinem Tretroller die dortige Radfahrüberfahrt in Richtung Norden. Die Autofahrerin dürfte den Jungen aus bislang unbekannter Ursache übersehen haben. Es kam zur Kollision, bei der die Fahrzeugfront den Tretroller touchierte.

Kind im Krankenhaus

Durch den Zusammenstoß kam der 11-Jährige zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Junge in Begleitung seiner Mutter ins Eltern-Kind-Zentrum Klagenfurt gebracht. Über den genauen Gesundheitszustand des Kindes liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.