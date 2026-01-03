Unfall auf Tankstelle: Auto rast in Kärnten rückwärts in Preissäule

Am Freitagvormittag ereignete sich auf dem Gelände einer Tankstelle im Bezirk Villach-Land ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 67-jähriger Mann fuhr gegen 10:45 Uhr mit seinem Pkw aus einer Waschbox, als das Fahrzeug plötzlich stark rückwärts beschleunigte. Seine Lebensgefährtin befand sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz.

Unkontrollierte Fahrt endet an Tankpreissäule

Nach Angaben des Lenkers reagierte die Bremse nicht auf seine Betätigung. Der Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass möglicherweise eine nicht korrekt platzierte Fußmatte das Gaspedal nach unten gedrückt haben könnte.