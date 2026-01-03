Unfall auf Tankstelle: Auto rast in Kärnten rückwärts in Preissäule
Am Freitagvormittag ereignete sich auf dem Gelände einer Tankstelle im Bezirk Villach-Land ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 67-jähriger Mann fuhr gegen 10:45 Uhr mit seinem Pkw aus einer Waschbox, als das Fahrzeug plötzlich stark rückwärts beschleunigte. Seine Lebensgefährtin befand sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz.
Unkontrollierte Fahrt endet an Tankpreissäule
Nach Angaben des Lenkers reagierte die Bremse nicht auf seine Betätigung. Der Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass möglicherweise eine nicht korrekt platzierte Fußmatte das Gaspedal nach unten gedrückt haben könnte.
Das Fahrzeug kollidierte schließlich mit einer Tankpreissäule auf dem Gelände. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sämtliche Airbags im Fahrzeug ausgelöst.
Beifahrerin im Krankenhaus
Die Lebensgefährtin des Fahrers erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. Der PKW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Als mögliche Ursachen werden sowohl technische Probleme als auch ein Bedienfehler in Betracht gezogen.
