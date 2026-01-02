Drohne in Flugbahn: Rettungshubschrauber auf der Gerlitzen gefährdet

Im Skigebiet Gerlitzen in Kärnten hat ein 14-jähriger Bub einen Rettungshubschrauber-Einsatz mit einer Drohne gestört. Der Helikopter ARA 3 war neben der Neugartenabfahrt gelandet, als das ferngesteuerte Fluggerät plötzlich im Nahbereich auftauchte und mehrfach „relativ knapp“ am Hubschrauber vorbeiflog, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Ein Alpinpolizist konnte den Verursacher rasch ausforschen: Der Jugendliche, ein Urlauber aus Deutschland, hatte die Drohne vom Balkon eines Hotels aus gesteuert – ohne direkten Sichtkontakt, ausschließlich über die Kamera des Fluggeräts. Seine Mutter war dabei anwesend.

Die Drohne war weder registriert noch bestand eine Haftpflichtversicherung. Es erfolgt eine Anzeige nach dem Luftfahrtgesetz an die Bezirkshauptmannschaft Villach.