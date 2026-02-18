Schwerer Skiunfall am Nassfeld: Zwei Verletzte per Hubschrauber geborgen

Auf der Trögelabfahrt im Kärntner Skigebiet Nassfeld kam es am Dienstagvormittag zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Ein 44-jähriger Belgier und ein 47-jähriger Tscheche kollidierten aus bisher ungeklärter Ursache und stürzten. Beide Skifahrer blieben nach dem Aufprall kurzzeitig bewusstlos auf der Piste liegen.