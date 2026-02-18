Schwerer Skiunfall am Nassfeld: Zwei Verletzte per Hubschrauber geborgen
Auf der Trögelabfahrt im Kärntner Skigebiet Nassfeld kam es am Dienstagvormittag zu einem folgenschweren Zusammenstoß.
Ein 44-jähriger Belgier und ein 47-jähriger Tscheche kollidierten aus bisher ungeklärter Ursache und stürzten. Beide Skifahrer blieben nach dem Aufprall kurzzeitig bewusstlos auf der Piste liegen.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Die Pistenrettung leistete umgehend Erste Hilfe am Unfallort. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden beide Männer per Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht.
Warum es zu dem Zusammenstoß auf der Trögelabfahrt kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die genauen Umstände des Unfalls im Bezirk Hermagor werden von den zuständigen Behörden untersucht. Zum aktuellen Gesundheitszustand der beiden Verletzten liegen noch keine weiteren Informationen vor.
