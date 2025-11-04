Schäferhunde fielen Spaziergängerin in Kärnten an

Zwei frei laufende Schäferhunde haben am Dienstagvormittag eine 30-jährige Spaziergängerin in Wolfsberg attackiert. Die Frau wurde im Gesicht und am Oberkörper verletzt, erst einer couragierten Zeugin gelang es, die Hunde zu vertreiben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Die 30-Jährige war gegen 11 Uhr mit ihrem eigenen Hund auf einem Geh- und Radweg unterwegs, als die beiden Vierbeiner das angeleinte Tier der Frau angriffen und bissen. Als die Spaziergängerin versuchte, dazwischenzugehen, wurde sie selbst angefallen.

Eine Zeugin, die mit dem Auto vorbeifuhr, sah den Vorfall, hielt an und schaffte es, die Schäferhunde von der Frau und deren Haustier zu trennen. Die verletzte Spaziergängerin wurde in das Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert.

Der Besitzer der frei laufenden Hunde wurde ausgeforscht, er wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.