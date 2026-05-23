Rehwild verursacht Unfall: Frau von Feuerwehr gerettet

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend, dem 22. Mai 2026, gegen 21:40 Uhr auf der Turracher Bundesstraße im Bezirk Feldkirchen in Kärnten. Eine 49-jährige Frau war mit ihrem PKW auf der Strecke unterwegs, als plötzlich Rehwild auf der Fahrbahn stand. Um eine Kollision mit dem Tier zu vermeiden, leitete die Lenkerin eine Vollbremsung ein – das Fahrzeug geriet dabei ins Schleudern und stürzte über die Böschung am linken Fahrbahnrand.

Feuerwehr befreit eingeklemmte Lenkerin

Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Stillstand, wodurch sich die Frau nicht mehr selbst aus dem Wrack befreien konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen rückte aus und befreite die 49-Jährige aus ihrer misslichen Lage. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde anschließend zur weiteren medizinischen Abklärung in das Unfallkrankenhaus (UKH) Klagenfurt gebracht. Am PKW entstand Totalschaden.