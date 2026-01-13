Polizeihund "Face" schnappte flüchtigen Einbrecher in Kärnten

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Villach am Montagabend hat Polizeihund "Face" einen flüchtigen Verdächtigen gestellt. Der 56 Jahre alte Rumäne wurde, wie die Polizei berichtete, vom Hund auf der Flucht zu Boden gestoßen und vom Hundeführer festgenommen.

Auf der Flucht hatten die Verdächtigen Diebesgut fallen gelassen - Schmuck und ein iPad aus dem Einbruch. Einem zweiten Tatverdächtigen gelang vorerst die Flucht.