Polizeihund "Face" schnappte flüchtigen Einbrecher in Kärnten
Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Villach am Montagabend hat Polizeihund "Face" einen flüchtigen Verdächtigen gestellt. Der 56 Jahre alte Rumäne wurde, wie die Polizei berichtete, vom Hund auf der Flucht zu Boden gestoßen und vom Hundeführer festgenommen.
Auf der Flucht hatten die Verdächtigen Diebesgut fallen gelassen - Schmuck und ein iPad aus dem Einbruch. Einem zweiten Tatverdächtigen gelang vorerst die Flucht.
Die Täter hatten ein Küchenfenster des Einfamilienhauses aufgebrochen und sämtliche Räume durchsucht. Nachdem der Einbruch entdeckt wurde, wurde das Haus von der Polizei mit Diensthund überprüft. Die Beamten folgten Fußspuren, die vom Haus wegführten.
Als sie im Nahbereich ein Auto mit französischem Kennzeichen überprüfen wollten, trat der Lenker aufs Gas. Die Verfolgungsjagd, an der insgesamt 30 Beamte beteiligt waren, endete, als der Pkw gegen einen Baum krachte. Die beiden Insassen flüchteten zu Fuß, einer von ihnen wurde vom Polizeihund geschnappt.
