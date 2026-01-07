Verletztes Kind auf der Piste: Polizei sucht geflüchteten Skifahrer

Ein 4-jähriges Kind wurde am Dienstagvormittag bei einem Skiunfall im Bezirk Spittal an der Drau verletzt. Laut Polizeibericht befuhr ein 16-jähriger deutscher Skilehrer mit einer Kindergruppe gegen 10.00 Uhr die Brunnachabfahrt im Skigebiet St. Oswald talwärts. Dabei soll ein unbekannter Skifahrer mit hohem Tempo auf die Gruppe zugefahren sein. Der Mann bremste den Angaben zufolge vor einem Zusammenstoß ab und setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Durch den Vorfall erschraken zwei Kinder im Alter von 7 und 4 Jahren so sehr, dass sie zusammenstießen. Das 4-jährige Kind kam dabei zu Sturz und erlitt Verletzungen im Gesicht. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde das verletzte Kind von seiner Mutter zu einem Arzt gebracht. Über den genauen Gesundheitszustand des Kindes liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Polizei sucht Zeugen

Der Skifahrer setzte seine Fahrt offenbar fort, ohne anzuhalten. Der Verdächtige konnte bislang nicht ausgeforscht werden. Die Polizeiinspektion Bad Kleinkirchheim bittet um Hinweise zu dem Vorfall. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Skifahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.