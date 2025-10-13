Pferd verursacht Autounfall: Zwei Verletzte auf Kärntner Straße

In den frühen Morgenstunden des 13. Oktober kam es auf der St. Pauler Landesstraße L 135 im Gemeindebereich von St. Andrä zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Eine Haflingerstute querte plötzlich die Fahrbahn und kollidierte mit zwei Fahrzeugen.

Gegen 4.00 Uhr morgens war ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem PKW auf der Landesstraße unterwegs, als das Tier die Fahrbahn kreuzte. Trotz Bremsversuch konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein 50-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg, der unmittelbar hinter dem ersten Fahrzeug fuhr, kollidierte anschließend ebenfalls mit dem Tier. Die Wucht des Aufpralls führte zu erheblichen Schäden an beiden Fahrzeugen.

Verletzte und Sachschäden

Die beiden Fahrzeuglenker erlitten bei dem Unfall Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine näheren Informationen vor. Die Haflingerstute wurde nach dem Unfall von ihrem Besitzer eingefangen und tierärztlich versorgt. An beiden Pkws entstand schwerer Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Kollnitz war mit drei Einsatzkräften vor Ort, um bei den Aufräumarbeiten zu unterstützen.