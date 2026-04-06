Streit bei Ostertanz: 17-Jähriger nach Angriff auf drei Burschen verdächtig

Bei einer Ostertanzveranstaltung in Lendorf (Bezirk Spittal an der Drau) kam es am späten Sonntagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Ein 17-jähriger Bursche aus dem Bezirk Spittal an der Drau soll nach derzeitigem Ermittlungsstand gemeinsam mit mindestens zwei weiteren unbekannten Personen drei junge Männer verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich am 5. April 2026 kurz nach 23:00 Uhr auf dem Parkplatz der Veranstaltung.

Drei Verletzte bei nächtlicher Auseinandersetzung

Bei den Opfern handelt es sich um drei Burschen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren. Das jüngste Opfer musste zur weiteren Behandlung in das Bezirkspolizeikommando Spittal an der Drau gebracht werden. Die Verletzungen der beiden anderen jungen Männer konnten direkt am Tatort versorgt werden.

Hintergründe noch unklar

Die Hintergründe der mutmaßlichen Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Laut Polizeibericht werden die Ursachen des Konflikts in den kommenden Tagen geklärt. Auch die Identität der weiteren Tatverdächtigen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.