Mit 172 km/h unterwegs: Kärntner Polizei stoppt nächsten Raser

Ein 61-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden ist am Sonntagnachmittag mit 172 km/h über die Mölltal-Bundesstraße (B106) im Gemeindegebiet von Reißeck (Bezirk Spittal an der Drau) gerast. Er überschritt damit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 72 Stundenkilometer. Der Lenker wurde an Ort und Stelle angehalten, er musste seinen Führerschein abgeben. Eine Anzeige ergeht an die Bezirkshauptmannschaft, informierte die Polizei.