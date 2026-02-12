Messerattacke in Villach: Frau soll Ehemann verletzt haben

In Villach kam es am Donnerstagvormittag zu einem Polizeieinsatz nach einem mutmaßlichen Fall von häuslicher Gewalt . Eine 32-jährige Frau steht im Verdacht, ihren 37-jährigen Ehemann im Zuge eines Streits mit einem Messer verletzt und mit dem Umbringen bedroht zu haben. Der Vorfall ereignete sich am 12. Februar in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaars.

Laut Polizeibericht geriet das Ehepaar aus bislang unbekanntem Grund in Streit. Die Situation eskalierte, als die Frau mutmaßlich zu einem Messer griff und ihren Mann am Handrücken verletzte. Die 32-Jährige soll ihren Ehemann zudem mit dem Umbringen bedroht haben. Dem 37-Jährigen gelang es, aus der gemeinsamen Wohnung zu flüchten und die Polizei zu alarmieren.

Ermittlungen laufen

Die mutmaßliche Täterin wurde in weiterer Folge von den Einsatzkräften festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Gegen die Tatverdächtige wurde zudem ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wird die 32-Jährige der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt werden. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.