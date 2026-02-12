Eiskletter-Unfall: Kärntner nach 20-Meter-Sturz geborgen

Ein 24 Jahre alter Kärntner ist am Donnerstag beim Eisklettern 20 Meter abgestürzt. Der Verletzte wurde nach der Seilbergung per Rettungshubschrauber ins Spital nach Lienz geflogen. Laut Polizei passierte der Unfall am Eisfall "Handelsbrücke" im Fleißtal in Heiligenblut (Bezirk Spittal/Drau) . Der 23-jährige Kletterpartner, der den 24-Jährigen gesichert hatte, blieb unverletzt.

Der 24-Jährige hatte drei Eisschrauben als Zwischensicherungen angebracht, während er die zweite Seillänge voran kletterte. Plötzlich brach eine Sicherung aus dem Eis, der Kletterer verlor den Halt und stürzte ins Seil. Kurz darauf brachen die weiteren Eisschrauben aus und der Mann stürzte in die Tiefe. Er landete am Standplatz seines Freundes. Der leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Am Rettungseinsatz waren die Bergrettung Heiligenblut und die Alpineinsatzgruppe der Polizei beteiligt.