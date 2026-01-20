Mann wegen versuchten Mordes mit Messer in Kärnten vor Gericht

Wegen versuchten Mordes mit einem Messer hat sich am Dienstag ein 32-jähriger Kenianer vor einem Schwurgerichtshof in Klagenfurt verantworten müssen. Ihm wird vorgeworfen, an einem alkoholreichen Abend mit einem Messer auf einen Freund eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Angeklagte bekannte sich teilweise schuldig, der Prozess war bis zum Nachmittag anberaumt.

Am Abend des 3. August des Vorjahres war es in einer Wohnung in Klagenfurt zu der Bluttat gekommen. Gemeinsam mit einem Freund, einem 24-jährigen Syrer, habe der Angeklagte mehrere Bier und eine Flasche Whiskey getrunken.

Schließlich, so die Anklage, sei eine Freundin der beiden in die Wohnung gekommen, wollte aber nach kurzer Zeit wieder gehen, weil der 32-Jährige bereits "betrunken und unruhig" gewesen sei.