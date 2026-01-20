Mann wegen versuchten Mordes mit Messer in Kärnten vor Gericht
Wegen versuchten Mordes mit einem Messer hat sich am Dienstag ein 32-jähriger Kenianer vor einem Schwurgerichtshof in Klagenfurt verantworten müssen. Ihm wird vorgeworfen, an einem alkoholreichen Abend mit einem Messer auf einen Freund eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Angeklagte bekannte sich teilweise schuldig, der Prozess war bis zum Nachmittag anberaumt.
Am Abend des 3. August des Vorjahres war es in einer Wohnung in Klagenfurt zu der Bluttat gekommen. Gemeinsam mit einem Freund, einem 24-jährigen Syrer, habe der Angeklagte mehrere Bier und eine Flasche Whiskey getrunken.
Schließlich, so die Anklage, sei eine Freundin der beiden in die Wohnung gekommen, wollte aber nach kurzer Zeit wieder gehen, weil der 32-Jährige bereits "betrunken und unruhig" gewesen sei.
Ein Stich in die Leber
Als sie wieder weg war, habe der 32-jährige auch wegen Körperverletzung mit einem Messer vorbestrafte Mann ein Messer ergriffen und auf den 24-Jährigen eingestochen. Ein Stich traf die Leber des Opfers, was einen starken Blutverlust zur Folge hatte. Der 24-Jährige schaffte es noch, sich auf die Straße zu schleppen und um Hilfe zu rufen, bevor er zusammenbrach.
Der Verteidiger des Mannes appellierte an die Geschworenen, sich alle Versionen des Tatherganges genau anzuhören: "Es gibt mehrere Seiten - es ist Ihre Aufgabe, das Objektivierbare herauszupicken und zu analysieren, was mein Mandant in seinem Inneren vorgehabt hat."
Der Angeklagte erklärte, es habe eine Rangelei mit dem 24-Jährigen gegeben, er könne sich aber an die Tat selbst nicht mehr erinnern. An alles, was vor und nach dem Stich passiert war, habe er aber noch sehr genaue Erinnerungen.
Die Verhandlung wurde am Dienstagvormittag mit der Einvernahme des 32-Jährigen gestartet. Im weiteren Verlauf des Tages standen neben den Zeugeneinvernahmen auch die Gutachtenserörterungen der gerichtsmedizinischen und des psychiatrischen Sachverständigen am Programm.
