Lkw kippte um, verlor Speiseöl: 4-stündiger Einsatz auf Kärntner A2

Ein Unfall mit einem Lkw, bei dem eine große Menge Speiseöl austrat, hat am Montag einen stundenlangen Feuerwehreinsatz auf der Südautobahn (A2) bei Wernberg (Bezirk Villach-Land) zur Folge gehabt.

Das Fahrzeug war gegen 9.30 Uhr aus unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und umgekippt, der Lenker blieb dabei aber unverletzt, teilte die Hauptfeuerwache Villach mit.