Lkw kippte um, verlor Speiseöl: 4-stündiger Einsatz auf Kärntner A2
Ein Unfall mit einem Lkw, bei dem eine große Menge Speiseöl austrat, hat am Montag einen stundenlangen Feuerwehreinsatz auf der Südautobahn (A2) bei Wernberg (Bezirk Villach-Land) zur Folge gehabt.
Das Fahrzeug war gegen 9.30 Uhr aus unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und umgekippt, der Lenker blieb dabei aber unverletzt, teilte die Hauptfeuerwache Villach mit.
Der Unfall hatte sich bei einer Einfahrt zu einem Parkplatz ereignet. Der Sattelauflieger wurde dabei von der Zugmaschine abgerissen und kippte um. Die Feuerwehren banden das ausgetretene Öl, um eine Ausbreitung auf die Fahrbahn der A2 zu verhindern.
Das restliche Öl wurde aus dem beschädigten Tank umgefüllt, weil es wegen der Kälte bereits stockte, mussten die Feuerwehrleute es teilweise mit Schaufeln in Fässer füllen. Die Feuerwehrleute standen insgesamt vier Stunden lang im Einsatz.
