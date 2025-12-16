Kontrolle eskalierte: Kärntnerin bewarf Polizei mit Exkrementen
Eine routinemäßige Verkehrskontrolle in Klagenfurt ist Montagabend völlig aus dem Ruder gelaufen. Eine 42-jährige Autolenkerin verhielt sich erst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und bewarf sie schlussendlich sogar mit ihren eigenen Fäkalien.
Die Frau wurde festgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.
Die Klagenfurterin ohne Führerschein war kurz nach 21 Uhr zu der Kontrolle angehalten worden. Von Anfang an war sie unkooperativ und aggressiv.
Weil es einen Verdacht auf Drogenmissbrauch bei der Lenkerin gab, forderten die Beamten die Frau auf, sich einer Untersuchung beim Amtsarzt zu stellen. Daraufhin setzte sich die Frau auf den Asphalt, verrichtete dort ihre Notdurft und begann, die Polizisten mit den Fäkalien zu bewerfen und wüst zu beschimpfen. Die 42-Jährige wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.
