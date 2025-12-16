Kontrolle eskalierte: Kärntnerin bewarf Polizei mit Exkrementen

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle in Klagenfurt ist Montagabend völlig aus dem Ruder gelaufen. Eine 42-jährige Autolenkerin verhielt sich erst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und bewarf sie schlussendlich sogar mit ihren eigenen Fäkalien.

Die Frau wurde festgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.