Wertvolles Zielfernrohr gestohlen: Täter auf der Flucht
In der Marktgemeinde Paternion im Bezirk Villach-Land kam es am Dienstagnachmittag zu einem schwerwiegenden Diebstahl. Ein bislang unbekannter Mann soll am 10. Dezember 2025 gegen 16:40 Uhr ein hochwertiges Zielfernrohr aus einem Fachgeschäft entwendet haben. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf mehrere tausend Euro.
Unbeobachteter Moment ausgenutzt
Der mutmaßliche Täter hielt sich laut Polizeibericht mehrere Minuten im Bereich einer Vitrine mit Zielfernrohren auf. Der Verdächtige soll einen unbeobachteten Moment genutzt haben, um das Gerät an sich zu nehmen. Anschließend versteckte er das Zielfernrohr vermutlich unter seinem Mantel und verließ das Geschäft in unbekannte Richtung.
Polizei bittet um Hinweise
Die Ermittler beschreiben den Gesuchten als männlich, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und von korpulenter Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er einen beigen Hut, einen Mantel und einen Schal, der sein Gesicht verdeckte. Zudem war er mit einer dunklen Hose, blauen Turnschuhen und schwarzen Handschuhen bekleidet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Hinweise zur Tat oder zum unbekannten Mann werden an jede Polizeidienststelle erbeten.
Kommentare