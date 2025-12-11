Wertvolles Zielfernrohr gestohlen: Täter auf der Flucht

In der Marktgemeinde Paternion im Bezirk Villach-Land kam es am Dienstagnachmittag zu einem schwerwiegenden Diebstahl. Ein bislang unbekannter Mann soll am 10. Dezember 2025 gegen 16:40 Uhr ein hochwertiges Zielfernrohr aus einem Fachgeschäft entwendet haben. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf mehrere tausend Euro.

Unbeobachteter Moment ausgenutzt

Der mutmaßliche Täter hielt sich laut Polizeibericht mehrere Minuten im Bereich einer Vitrine mit Zielfernrohren auf. Der Verdächtige soll einen unbeobachteten Moment genutzt haben, um das Gerät an sich zu nehmen. Anschließend versteckte er das Zielfernrohr vermutlich unter seinem Mantel und verließ das Geschäft in unbekannte Richtung.