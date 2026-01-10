Zug erfasste Auto in Kärnten, junge Frau (23) konnte sich retten
Die 23-Jährige blieb mit ihrem Auto auf den Gleisen stecken. Ein aus Richtung Klagenfurt kommender Zug kollidierte mit dem Pkw.
Ein Pkw ist Freitagabend in Klagenfurt von einem Zug erfasst worden. Die 23-jährige Lenkerin verließ das Fahrzeug rechtzeitig, es wurde niemand verletzt. Die Frau war bei einer Eisenbahnkreuzung in die Bergstraße eingebogen und fuhr laut Polizei "aufgrund mangelnder Ortskenntnis" auf den Gleiskörper.
Das Auto blieb bereits nach wenigen Metern stecken und die Frau stieg sofort aus. Ein aus Richtung Klagenfurt kommender Zug kollidierte schließlich trotz Notbremsung mit dem Pkw.
