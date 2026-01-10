Zug erfasste Auto in Kärnten, junge Frau (23) konnte sich retten

Ein Pkw ist Freitagabend in Klagenfurt von einem Zug erfasst worden. Die 23-jährige Lenkerin verließ das Fahrzeug rechtzeitig, es wurde niemand verletzt. Die Frau war bei einer Eisenbahnkreuzung in die Bergstraße eingebogen und fuhr laut Polizei "aufgrund mangelnder Ortskenntnis" auf den Gleiskörper.