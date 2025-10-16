Klagenfurt: Mann verletzt Freundin und beschädigt Auto
Der 24-Jähriger soll zudem trotz Verbots eine Gasdruckpistole und Drogen besessen haben.
Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land soll am Dienstagabend seine 25-jährige Freundin aus Villach bei einer Auseinandersetzung im Stadtgebiet von Klagenfurt verletzt haben.
Der Tatverdächtige soll zudem das Fahrzeug der Frau beschädigt haben, wie die Polizei Kärnten mitteilte.
Waffen und Drogen sichergestellt
Bei der polizeilichen Intervention wurden bei dem Verdächtigen eine Gasdruckpistole sowie eine geringe Menge Cannabisblüten sichergestellt. Laut Polizei bestand gegen den 24-Jährigen bereits ein aufrechtes Waffenverbot, weshalb der Besitz der Gasdruckpistole einen zusätzlichen Verstoß darstellt.
Der mutmaßliche Täter wird nun wegen mehrerer Delikte zur Anzeige gebracht.
