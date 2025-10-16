Klagenfurt: Mann verletzt Freundin und beschädigt Auto

Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land soll am Dienstagabend seine 25-jährige Freundin aus Villach bei einer Auseinandersetzung im Stadtgebiet von Klagenfurt verletzt haben.

Der Tatverdächtige soll zudem das Fahrzeug der Frau beschädigt haben, wie die Polizei Kärnten mitteilte.