Klagenfurter Budget: Finanzreferentin gegen eigenen Voranschlag

Der Budgetvoranschlag der Stadt Klagenfurt dürfte am Dienstagabend im Gemeinderat wohl mit großer Mehrheit abgelehnt werden. Das bedeutet, dass die Kärntner Landeshauptstadt - wie schon 2025 - auch das Jahr 2026 mit der "Zwölftelregelung" beginnen wird. Zuvor hatte es am Dienstagnachmittag im Gemeinderat einmal mehr ein Geplänkel um den Stellenplan der Stadt gegeben.

Im am Dienstag eingebrachten Voranschlag stehen in der operativen Gebarung Einzahlungen von 353 Millionen Euro Auszahlungen von 358,8 Millionen Euro gegenüber. Das bedeutet in der operativen Gebarung des allgemeinen Haushalts ein Minus von 5,8 Millionen Euro. Wie groß ist das Minus? Werden dazu unbedingt notwendige Investitionen dazugezählt, so ergibt sich ein Nettofinanzierungssaldo von minus 40,8 Millionen Euro. Dieses Minus könne heuer erstmals nicht mehr durch innere Darlehen ausgeglichen werden. Doch warum wird bei Zahlen, die schlicht nicht beschlussfähig sind, überhaupt ein Voranschlag eingebracht? "So ganz freiwillig habe ich das nicht gemacht", sagte Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) in ihren Ausführungen. Dieser Schritt basiere nämlich auf rechtlichen Erkenntnissen der Gemeindeaufsicht. Demnach sei es gesetzlich erforderlich, dass ein Voranschlag vorzulegen ist: "Also komme ich dem nach, auch wenn das eine schildbürgerliche Beschäftigungstherapie war." Sie selbst werde dem Voranschlag jedenfalls nicht zustimmen, kündigte die Finanzreferentin an: "Aber das ist keine Resignation, ich werde weiter an einem tragfähigen Budget arbeiten."