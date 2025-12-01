Rechtskräftig: 12 Jahre Haft für Mord in Kärntner Kaserne

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Fall jenes 20-jährigen Grundwehrdieners, der vor einem Jahr einen Kollegen in der Spittaler Türk-Kaserne erschossen hatte, bleibt es bei der Strafhöhe von zwölf Jahren Haft. Berufungsverhandlung in Graz Das bestätigte ein Sprecher des Oberlandesgerichts Graz, wo am Montag die Berufungsverhandlung stattgefunden hatte. Der Mann war im Juni wegen Mordes verurteilt worden, der Oberste Gerichtshof hatte bereits eine Nichtigkeitsbeschwerde zurückgewiesen. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Zu der tödlichen Schussabgabe war es am Nachmittag des 22. Oktobers 2024 im Wachlokal der Kaserne gekommen, in dem der Angeklagte Dienst versah. Opfer verblutete Nachdem der später Getötete eingetreten war, kam es nach etwa zwei Minuten zu dem Schuss. Laut Anklage hatte der 20-Jährige seine Pistole aus dem Holster genommen, diese auf den 21-Jährigen gerichtet und abgedrückt. Das Projektil durchdrang die Brust des 21-Jährigen und trat am Rücken wieder aus. Trotz rascher notärztlicher Hilfe starb er an Verbluten infolge des Lungendurchschusses im Schockraum des Klinikums Klagenfurt.