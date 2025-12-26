Kärnten

Kärntnerin aus brennendem Haus gerettet

Die Feuerwehr fand die Frau im verrauchten Stiegenhaus in Althofen und brachte sie ins Freie. Die Brandursache ist noch ungeklärt.
26.12.25, 10:27
Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend in Althofen (Bez. St. Veit an der Glan) eine Frau aus einem brennenden Haus gerettet. Die Helfer fanden die Frau im völlig verrauchten Stiegenhaus und brachten sie umgehend ins Freie. 

Sie wurde anschließend mit Verletzungen in ein Spital eingeliefert, teilte die Feuerwehr Althofen in einer Aussendung mit. Die brennende Küche in einer Wohnung im ersten Stock wurde von den Feuerwehrleuten rasch gelöscht. 

Ein Atemschutztrupp durchsuchte daraufhin das Stiegenhaus, fand aber zum Glück niemanden mehr. Alle anderen Bewohner konnten ihre Wohnungen wegen der starken Rauchentwicklung nicht mehr verlassen. Sie wurden über Balkone und Fenster von den Einsatzkräften betreut. 

Nach den Löscharbeiten und dem Durchlüften des Stiegenhauses rückten die 65 Helferinnen und Helfer nach zwei Stunden wieder ein. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens waren zunächst nicht bekannt. 

kurier.at, Agenturen  | 

