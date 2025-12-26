Kärntnerin aus brennendem Haus gerettet

Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend in Althofen (Bez. St. Veit an der Glan) eine Frau aus einem brennenden Haus gerettet. Die Helfer fanden die Frau im völlig verrauchten Stiegenhaus und brachten sie umgehend ins Freie.

Sie wurde anschließend mit Verletzungen in ein Spital eingeliefert, teilte die Feuerwehr Althofen in einer Aussendung mit. Die brennende Küche in einer Wohnung im ersten Stock wurde von den Feuerwehrleuten rasch gelöscht.