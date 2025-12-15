Kärntner Verordnung zur Tötung von Fischottern "rechtswidrig"

Das Komitee der Berner Konvention, ein internationales Abkommen zum Schutz von Pflanzen, Tieren und Lebensräumen in Europa, sieht die Kärntner Fischotterverordnung als rechtswidrig und hat die Behörden aufgefordert, die Verordnung zurückzuziehen.

Das berichtete "Tierschutz Austria" am Montag in einer Aussendung. Besonders kritisiert wird die nicht selektive Tötung von Fischottern durch jährliche Quoten und umstrittene Methoden wie "Conibear-Fallen".