Kärntner misshandelte Lebensgefährtin und drohte, sie zu töten

Ein 65-Jähriger ist bereits am Freitag im Kärntner Bezirk Wolfsberg festgenommen worden, da ihm schwere Gewalt gegen seine Lebensgefährtin zur Last gelegt wird.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der Unterkärntner die 43-Jährige zwischen Dienstag und Freitag mehrfach misshandelt und mit dem Umbringen bedroht haben - unter anderem mit einem Gewehr, das er trotz eines aufrechten Waffenverbots besessen habe. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.