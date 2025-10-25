Kärntner misshandelte Lebensgefährtin und drohte, sie zu töten
Ein 65-Jähriger ist bereits am Freitag im Kärntner Bezirk Wolfsberg festgenommen worden, da ihm schwere Gewalt gegen seine Lebensgefährtin zur Last gelegt wird.
Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der Unterkärntner die 43-Jährige zwischen Dienstag und Freitag mehrfach misshandelt und mit dem Umbringen bedroht haben - unter anderem mit einem Gewehr, das er trotz eines aufrechten Waffenverbots besessen habe. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.
Laut Exekutive soll der Verdächtige die Frau im gemeinsamen Haus getreten sowie mit einer Gitarre und einer Eisenstange geschlagen haben. Das Opfer konnte trotz Drohungen in den frühen Morgenstunden selbst die Polizei verständigen.
Mehrere Streifen und das Einsatzkommando Cobra rückten aus und nahmen den Mann fest. Der 65-Jährige bestritt die Vorwürfe.
