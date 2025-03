Kärntner stürzte bei Forstunfall ab, konnte aber noch Notruf wählen

Bei Schlägerungsarbeiten verunglückte im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan ein Landwirt schwer. Der 49 Jahre alte Mann arbeitete am Donnerstagvormittag alleine in seinem Wald in der Gemeinde Friesach.

Kurz nach 13 Uhr längte der Mann einen mittels Funkseilwinde aus dem zirka 40 Grad steilen Gelände zur Forststraße geseilten Baum mit seiner Motorsäge ab. Der Stammdurchmesser betrug rund 60 Zentimeter. Dabei schnellte der verbleibende Baumstamm aufgrund der Vorspannung über einer Geländekante in die Höhe, traf ihn im Brustbereich und schleuderte ihn rücklings über die Böschung.