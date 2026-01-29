Kärnten

Kärntner Abwassermonitoring zeigt deutlichen RSV-Anstieg

Abwassermonitoring im Labor
Covid und Grippe sind aber rückläufig. Anstieg bei Atemwegserkrankungen bei Kleinkindern und Risikopersonen wird für Februar erwartet.
29.01.26, 16:47

Das Abwassermonitoring in Kärnten zeigt in den vergangenen Tagen einen deutlichen Anstieg der RSV-Werte. Wie der Landespressedienst in einer Aussendung am Donnerstag mitteilte, sind dagegen die Werte von SARS-CoV-2 und Influenza A/B rückläufig. Für Februar wird daher eine starke Erkrankungswelle des Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) mit möglichen schweren Atemwegserkrankungen bei Neu- und Frühgeborenen, Säuglingen und Kleinkindern sowie Risikopersonen erwartet.

Corona: Rauch will Abwassermonitoring als "Wachtürme" erhalten

Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) appelliert daher, sich impfen zu lassen. "Gerade mit Blick auf RSV ist es entscheidend, jetzt rechtzeitig zu handeln." Die RSV-Schutzimpfung für Erwachsene sei in den Gesundheitsämtern erhältlich, Säuglinge und Kinder bekommen die RSV-Immunisierung im Krankenhaus nach der Geburt oder bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die am Kinder-Impfprogramm teilnehmen.

