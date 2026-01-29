Kärntner Abwassermonitoring zeigt deutlichen RSV-Anstieg

Das Abwassermonitoring in Kärnten zeigt in den vergangenen Tagen einen deutlichen Anstieg der RSV-Werte. Wie der Landespressedienst in einer Aussendung am Donnerstag mitteilte, sind dagegen die Werte von SARS-CoV-2 und Influenza A/B rückläufig. Für Februar wird daher eine starke Erkrankungswelle des Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) mit möglichen schweren Atemwegserkrankungen bei Neu- und Frühgeborenen, Säuglingen und Kleinkindern sowie Risikopersonen erwartet.