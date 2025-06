Tödlicher Wanderunfall in Kärnten: 67-jährige Frau stürzt 200 Meter ab

Eine 67-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist am Mittwoch bei einer Wanderung in Rangersdorf abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die Frau war mit ihrem Ehemann auf der Hochnase unterwegs, als sie gegen 12.30 Uhr auf einem Grat ausrutschte und etwa 200 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abstürzte, teilte die Polizei mit.