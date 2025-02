Bei Geldübergabe geschnappt: Telefonbetrüger in Villach festgenommen

Tochter alarmierte die Polizei

Die 73-Jährige erhielt am Nachmittag einen Anruf von einer ihr unbekannten Nummer. Der Anrufer machte ihr glaubhaft, ihre Tochter habe Schuld an einem Verkehrsunfall und am Tod eines 11-jährigen Mädchens. Mit einer Kaution könne sie jedoch die Tochter vor einer Haftstrafe bewahren, redete der Mann ihr ein. Noch am selben Nachmittag übergab die Frau am Parkplatz einer Villacher Schule einem Geldboten einen sechsstelligen Betrag und fuhr wieder nach Hause. Kurz darauf meldete sich der Unbekannte ein weiteres Mal und verlangte mehr Geld. In der Zwischenzeit konnte die Frau aber mit ihrer 46-jährigen Tochter sprechen, die sofort die betrügerische Absicht hinter dem Anruf erkannte. Sie alarmierte umgehend die Polizei.