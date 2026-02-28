Streit eskaliert: 30-Jähriger bei Schlägerei in Villach schwer verletzt

In einem Lokal in Villach ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert: In der Nacht auf Samstag wurde ein 30-Jähriger zusammengeschlagen, er erlitt schwere Kopf- und Oberkörperverletzungen. Die Rettung brachte ihn ins Villacher Landesklinikum .

Opfer lag am Boden, 19-Jähriger trat noch zu

Die Polizei nahm noch vor Ort einen 19-jährigen Mann aus dem Bezirk Feldkirchen fest. Bilder der Videoüberwachung sollen ihn zeigen, wie ein Streit eskalierte und er den 30-Jährigen mit Schlägen gegen den Kopf zu Boden gebracht hat. Als der Mann bereits am Boden lag, habe der jüngere weiter gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen und getreten haben.

Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt folgt.