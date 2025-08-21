25 Alkohol-Fahrer in Kärnten gestoppt: Junger Lenker liefert Polizei Verfolgungsjagd

Bei Schwerpunkt-Verkehrskontrollen in Kärnten haben in der Nacht auf Donnerstag 25 Lenker ihren Führerschein wegen Alkohols am Steuer verloren.

Einer von ihnen, ein 25-jähriger Lenker, wollte sich laut Polizei gegen 22.15 Uhr nicht kontrollieren lassen und raste davon. Er setzte eine Vielzahl von Verwaltungsübertretungen, bevor er geschnappt wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm wegen der Alkoholisierung untersagt, der Schein genommen.