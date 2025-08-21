25 Alkohol-Fahrer in Kärnten gestoppt: Junger Lenker liefert Polizei Verfolgungsjagd
25 Führerscheinabnahmen wegen Alkohols am Steuer erfolgten in einer Nacht. 305 Organmandate wurden eingehoben.
Bei Schwerpunkt-Verkehrskontrollen in Kärnten haben in der Nacht auf Donnerstag 25 Lenker ihren Führerschein wegen Alkohols am Steuer verloren.
Einer von ihnen, ein 25-jähriger Lenker, wollte sich laut Polizei gegen 22.15 Uhr nicht kontrollieren lassen und raste davon. Er setzte eine Vielzahl von Verwaltungsübertretungen, bevor er geschnappt wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm wegen der Alkoholisierung untersagt, der Schein genommen.
25 Führerscheine abgenommen
Zusätzlich zu den 25 Führerscheinabnahmen stellten die Beamten 14 Minderalkoholisierungen bei Kfz-Lenkern fest. Insgesamt wurden 200 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz angezeigt, zudem 305 Organmandate eingehoben.
