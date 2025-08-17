Großeinsatz am Wörthersee: 38-Jähriger stürzt von Schwimmplattform

Eine groß angelegte Suchaktion nach einem vermissten Mann ist Samstagabend am Wörthersee gestartet worden.

Laut ersten Meldungen soll dieser gegen 21.30 Uhr vor Maria Wörth von einer schwimmenden Plattform in den See gestürzt sein. Die Suchaktion wurde abgebrochen und am Sonntag seit den frühen Morgenstunden fortgesetzt, teilten die Einsatzkräfte mit.

Feuerwehren und Wasserrettung im Einsatz

Mehr als hundert Einsatzkräfte von verschiedenen Feuerwehren und der Wasserrettung nahmen an der Suche teil, die bis 1.00 Uhr dauerte. Bei dem vermissten Mann soll es sich um einen 38-jährigen Steirer handeln.

Wie ORF berichtet, soll die Plattform, von der der Mann gestürzt ist, zu einem exklusiven Abendessen hergerichtet worden sein. Der 38-Jährige soll sofort untergegangen sein.