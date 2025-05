In der Nacht zum Samstag kam es bei einer Veranstaltung in Feistritz/Rosental zu einer Auseinandersetzung zwischen 3 Männern. Die drei Personen im Alter von 19, 42 und 59 Jahren aus dem Bezirk Klagenfurt sollen zunächst in einen verbalen Streit geraten sein, der später in eine körperliche Konfrontation eskalierte. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht am 24. Mai gegen 03:30 Uhr morgens.