Kärnten: 63-jähriger Arbeiter von Bagger überfahren und getötet

Der Lenker des Baggers, ein 28-jähriger Kärntner, dürfte den Mann übersehen haben. Er besitzt keinen Führerschein der Klasse F [für Arbeitsmaschinen, Anm.]. Er wird wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Ein 63-jähriger Mann aus Klagenfurt ist am Dienstagnachmittag bei Arbeiten an der Wörthersee-Süduferstraße (Bezirk Villach-Land) von einem Bagger überfahren und getötet worden.

Zu dem Unfall war es gegen 14.20 Uhr gekommen, der Bagger hatte Arbeiten an einem Hang an der Straße unterstützt. Der 63-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht, wo er aber an seinen schweren Verletzungen starb. Ein Alkotest beim Baggerfahrer verlief negativ.