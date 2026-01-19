82-Jährige wollte in Klagenfurt helfen und wurde bestohlen

Eine 82-jährige Frau wurde am vergangenen Donnerstag (16. Jänner) in Klagenfurt Opfer eines Trickdiebstahls. Eine bislang unbekannte männliche Person habe sich laut Polizei als Nachbar aus der darüberliegenden Wohnung ausgegeben.

Brieftasche wurde geklaut

Der Unbekannte fragte die 82-Jährige, ob die Wasserleitung in ihrer Wohnung funktioniere, weil er in seiner Wohnung kein Wasser habe. Darum bat er sie, zwei Wasserflaschen bei ihr befüllen zu dürfen. Als die alte Dame die Wasserflaschen für ihren vermeintlichen Nachbar befüllte, nutzte der Mann die Gelegenheit und stahl laut Polizei eine Brieftasche mit mehreren hundert Euro Bargeld.