Betrugswelle in Klagenfurt: Polizei warnt vor diesen zwei Maschen

Die Polizei Kärnten schlägt Alarm: Im Stadtgebiet von Klagenfurt häufen sich derzeit betrügerische Telefonanrufe, die vor allem auf ältere Menschen abzielen. Besonders zwei Betrugsmaschen werden aktuell vermehrt registriert, wie die Behörde in einer aktuellen Mitteilung warnt. Die Bevölkerung wird zur erhöhten Vorsicht aufgerufen.

Bei der ersten Masche handelt es sich um sogenannte Kautionsbetrügereien. Die mutmaßlichen Täter geben sich telefonisch als Polizisten, Staatsanwälte oder andere Behördenvertreter aus. Sie behaupten, ein naher Angehöriger – meist Tochter oder Sohn – habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und befinde sich nun in Haft.