Kärnten: Polizei findet 1,2 Kilo Cannabis bei Fahrzeugkontrolle

Drogenfund bei Fahrzeugdurchsuchung

Nachdem eine Abfrage der Daten eines 21-jährigen Autoinsassen aus Rumänien mehrere Einträge nach dem Suchtmittelgesetz ergeben hatte, war das Fahrzeug durchsucht worden, wie die APA berichtet. Dabei wurden die Drogen gefunden. Sowohl der Mann als auch der 23-jährige Lenker des Fahrzeugs wurden festgenommen, teilte die Polizei mit.